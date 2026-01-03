Политолог назвал главную цель США в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Администрация США, захватив действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, могут потребовать от венесуэльского правительства предоставить доступ к ресурсам, расположенным на территории страны, а также отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.