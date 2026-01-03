Рейтинг@Mail.ru
23:45 03.01.2026
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле
Администрация США, захватив действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, могут потребовать от венесуэльского правительства предоставить доступ к ресурсам, РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, российская академия наук, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Российская академия наук, ООН, Удары США по Венесуэле
Политолог назвал главную цель США в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Администрация США, захватив действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, могут потребовать от венесуэльского правительства предоставить доступ к ресурсам, расположенным на территории страны, а также отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Они пытаются заставить правительство Венесуэлы пойти им навстречу, предоставить доступ к своим углеводородам и скорее всего отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Вот главная цель", - считает Блохин.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроДональд ТрампРоссийская академия наукООНУдары США по Венесуэле
 
 
