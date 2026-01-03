Рейтинг@Mail.ru
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания - РИА Новости, 03.01.2026
21:44 03.01.2026 (обновлено: 21:55 03.01.2026)
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания
Председатель СБ ООН сообщил РИА Новости, что получил запрос Венесуэлы на заседание, проводит консультации о его времени и дате. РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла, оон, заседание сб оон по делу скрипалей, в мире, сомали, совет безопасности оон, удары сша по венесуэле
Венесуэла, ООН, Заседание СБ ООН по делу Скрипалей, В мире, Сомали, Совет Безопасности ООН, Удары США по Венесуэле
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания

ООН, 3 янв - РИА Новости. Председатель СБ ООН сообщил РИА Новости, что получил запрос Венесуэлы на заседание, проводит консультации о его времени и дате.
"Председательство получило формальный запрос Венесуэлы на проведение срочного заседания Совета", - сообщили в постпредстве Сомали, председательствующей в СБ в январе.
Срочное заседание СБ ООН по Венесуэле будет назначено после консультаций с членами Совета, сообщили в постпредстве Сомали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
ВенесуэлаООНЗаседание СБ ООН по делу СкрипалейВ миреСомалиСовет Безопасности ООНУдары США по Венесуэле
 
 
