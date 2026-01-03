https://ria.ru/20260103/venesuela-2066269305.html
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания - РИА Новости, 03.01.2026
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания
Председатель СБ ООН сообщил РИА Новости, что получил запрос Венесуэлы на заседание, проводит консультации о его времени и дате. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:44:00+03:00
2026-01-03T21:44:00+03:00
2026-01-03T21:55:00+03:00
венесуэла
оон
заседание сб оон по делу скрипалей
в мире
сомали
совет безопасности оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178203_0:123:797:571_1920x0_80_0_0_8a1780d1e4fb179a2f6f4ec78a5b5567.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
сомали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066178203_36:0:797:571_1920x0_80_0_0_6dffa695c72ec973b15ee4e861e1994e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, оон, заседание сб оон по делу скрипалей, в мире, сомали, совет безопасности оон, удары сша по венесуэле
Венесуэла, ООН, Заседание СБ ООН по делу Скрипалей, В мире, Сомали, Совет Безопасности ООН, Удары США по Венесуэле
Председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания
РИА Новости: председатель СБ ООН получил запрос Венесуэлы о проведении заседания