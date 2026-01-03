На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на "всеукраинский референдум" может быть вынесен всего одни вопрос - о поддержке соглашения по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
"Вопросы которые касаются конституции Украины, которые касаются вопросов, урегулированных в высшем законодательном акте, не могут быть вопросами референдума. Вопросом референдума может быть один вопрос: поддерживаете ли вы соглашение (по урегулированию конфликта – ред.), которое будет вынесено", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве, который передавало агентство УНИАН.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.