Рейтинг@Mail.ru
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066275801.html
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады - РИА Новости, 03.01.2026
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на "всеукраинский референдум" может быть вынесен всего одни вопрос - о поддержке соглашения по урегулированию РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:36:00+03:00
2026-01-03T22:36:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
руслан стефанчук
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_289e805e0d09d7c9bc77f9a28210b69f.jpg
https://ria.ru/20251227/zelenskiy-2064686426.html
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066130314.html
https://ria.ru/20260103/rada-2066271416.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753645316_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8695ebdd9bab9b0036792a35a9940654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир путин, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады

Стефанчук: на референдум может вынесут только вопрос о поддержке мирного плана

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Руслан Стефанчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на "всеукраинский референдум" может быть вынесен всего одни вопрос - о поддержке соглашения по урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Резервный вариант". Зеленский задумал переиграть всех
27 декабря 2025, 08:00
"Вопросы которые касаются конституции Украины, которые касаются вопросов, урегулированных в высшем законодательном акте, не могут быть вопросами референдума. Вопросом референдума может быть один вопрос: поддерживаете ли вы соглашение (по урегулированию конфликта – ред.), которое будет вынесено", - сказал Стефанчук на брифинге в Киеве, который передавало агентство УНИАН.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
Вчера, 03:49
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Раде допустили проведение выборов одновременно с референдумом
Вчера, 22:03
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала