В ИМЭМО РАН оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине - РИА Новости, 03.01.2026
05:11 03.01.2026
В ИМЭМО РАН оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине
В ИМЭМО РАН оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине
в мире
россия
украина
киев
виктор орбан
роберт фицо
владимир путин
российская академия наук
в мире, россия, украина, киев, виктор орбан, роберт фицо, владимир путин, российская академия наук
В ИМЭМО РАН оценили вероятность усиления военной помощи Европы Украине

ИМЭМО РАН: Европа в 2026 году может усилить военную помощь Украине

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Европа может продолжить и даже усилить военную и финансовую помощь Украине в 2026 году для стабилизации ее экономического положения, говорится в прогнозе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2026 году европейские политики, вероятно, будут по-прежнему продвигать предложение о необходимости безусловного прекращения боевых действий как предпосылки ведения переговоров и будут оценивать как неприемлемые российские предложения по урегулированию конфликта. Подобная политическая позиция предполагает продолжение и даже усиление военной помощи Украине, оказание финансовой помощи Киеву для стабилизации экономического положения в стране", - говорится в прогнозе.
По мнению авторов, европейские политики первого ряда за исключением премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо слегка трансформировали свои первоначальные подходы к конфликту. Их позиция плавно эволюционирует от стремления нанести "стратегическое поражение" России до решимости "не дать победить президенту РФ Владимиру Путину".
"Однако в практическом плане это ничего не меняет", - считают в ИМЭМО РАН.
В ИМЭМО РАН оценили вероятность передачи Taurus Украине
