Косачев прокомментировал размещение военных США в Венесуэле
Косачев прокомментировал размещение военных США в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Косачев прокомментировал размещение военных США в Венесуэле
Размещение военных США в Венесуэле для "надлежащего" перехода власти в стране – все это набор "правил", на которых основан "порядок", и к которому относится и... РИА Новости, 03.01.2026
Косачев прокомментировал размещение военных США в Венесуэле
Косачев назвал размещение военных США в Венесуэле оккупацией
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Размещение военных США в Венесуэле для "надлежащего" перехода власти в стране – все это набор "правил", на которых основан "порядок", и к которому относится и оккупация, и внешнее управление, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Военные США
находятся в Венесуэле
и продолжат находиться там, пока не завершится "надлежащий" переход власти в стране, заявил президент США Дональд Трамп
.
"Внешнее управление? Лишение суверенитета по собственному усмотрению? Оккупация? Да, всё это - набор "правил", на которых основан "порядок". Думаю, мир как минимум вздрогнет. Ведь далее – везде", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Если отрицается суверенитет, то не может быть ни порядка, ни правил, подчеркнул Косачев
.
"Либо - "сон разума рождает чудовищ", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.