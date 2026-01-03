Косачев прокомментировал размещение военных США в Венесуэле

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Размещение военных США в Венесуэле для "надлежащего" перехода власти в стране – все это набор "правил", на которых основан "порядок", и к которому относится и оккупация, и внешнее управление, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Военные США находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится "надлежащий" переход власти в стране, заявил президент США Дональд Трамп

"Внешнее управление? Лишение суверенитета по собственному усмотрению? Оккупация? Да, всё это - набор "правил", на которых основан "порядок". Думаю, мир как минимум вздрогнет. Ведь далее – везде", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Если отрицается суверенитет, то не может быть ни порядка, ни правил, подчеркнул Косачев

"Либо - "сон разума рождает чудовищ", - заключил он.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН