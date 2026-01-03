Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году

МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На 2026 год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ ", - сказал Лебедев

Генсек содружества напомнил, что речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, повысив транзитный потенциал стран-участниц.

"В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ", - рассказал собеседник агентства.