Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
08:43 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/sng-2066139122.html
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:43:00+03:00
2026-01-03T08:43:00+03:00
казахстан
москва
сергей лебедев
касым-жомарт токаев
снг
казахстан
москва
казахстан, москва, сергей лебедев, касым-жомарт токаев, снг
Казахстан, Москва, Сергей Лебедев, Касым-Жомарт Токаев, СНГ
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"На 2026 год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ", - сказал Лебедев.
Генсек содружества напомнил, что речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, повысив транзитный потенциал стран-участниц.
"В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ", - рассказал собеседник агентства.
Разработать концепцию сопряжения магистральных транспортных маршрутов, пролегающих через страны содружества, в 2023 году предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Концепция была утверждена на заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в начале декабря 2025 года в Москве.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Россия лидирует в ИИ-технологиях среди стран СНГ, заявили в РАН
1 января, 06:22
 
КазахстанМоскваСергей ЛебедевКасым-Жомарт ТокаевСНГ
 
 
