https://ria.ru/20260103/sng-2066139122.html
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T08:43:00+03:00
2026-01-03T08:43:00+03:00
2026-01-03T08:43:00+03:00
казахстан
москва
сергей лебедев
касым-жомарт токаев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20260101/rossija-2065908759.html
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, москва, сергей лебедев, касым-жомарт токаев, снг
Казахстан, Москва, Сергей Лебедев, Касым-Жомарт Токаев, СНГ
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
Лебедев назвал сопряжение транспортных артерий в СНГ важной задачей в 2026 году
МИНСК, 3 янв – РИА Новости. Реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ станет одной из основных задач в сфере экономики для членов содружества в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"На 2026 год запланировано рассмотрение целого ряда важных проектов. Например, в экономической сфере - это реализация концепции сопряжения главных транспортных артерий на пространстве СНГ
", - сказал Лебедев
.
Генсек содружества напомнил, что речь идет о создании интегрированной транспортной системы на пространстве СНГ, которая обеспечит безопасное, быстрое и эффективное перемещение грузов между государствами и сократит транспортные издержки, повысив транзитный потенциал стран-участниц.
"В работе также находится документ, который определит будущее энергетической отрасли стран СНГ на десятилетия вперед - Стратегия развития топливно-энергетического комплекса на период до 2035 года (в перспективе до 2050 года), разрабатываемая Электроэнергетическим советом СНГ", - рассказал собеседник агентства.
Разработать концепцию сопряжения магистральных транспортных маршрутов, пролегающих через страны содружества, в 2023 году предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
. Концепция была утверждена на заседании Экономического совета СНГ, которое состоялось в начале декабря 2025 года в Москве
.