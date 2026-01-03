В Китае восхитились отпором, который Россия дала Польше

«

"Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель", — говорится в материале.