В Китае восхитились отпором, который Россия дала Польше
01:33 03.01.2026 (обновлено: 13:02 03.01.2026)
В Китае восхитились отпором, который Россия дала Польше
В Китае восхитились отпором, который Россия дала Польше
Польша получила жесткий отпор от России после скандала с консульством в Гданьске, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 03.01.2026
В Китае восхитились отпором, который Россия дала Польше

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Польша получила жесткий отпор от России после скандала с консульством в Гданьске, пишет китайский портал Sohu.
Речь идет о попытке польских властей захватить здание прекратившего в конце декабря прошлого года работу российского консульства в Гданьске.
«
"Атмосфера на улицах Гданьска внезапно накалилась. Несколько польских чиновников с документами и сотрудниками службы безопасности направились к знакомому зданию российского консульства. Двери были плотно закрыты, и находившиеся внутри явно предвидели их цель", — говорится в материале.
Как пишет портал, после того как местные власти решили захватить здание, российские дипломаты отказались открыть двери и передать ключи. Несмотря на то, что польские официальные лица настаивали на том, что консульство перешло в собственность Польши, находящиеся внутри сотрудники сохраняли спокойствие, отметили журналисты.
"Хотя физической стычки не произошло, атмосфера была ледяной", — заключил Sohu.
В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он подчеркнул, что эти граждане якобы сотрудничали с Москвой, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны и было бы странно, если бы Москве не вменили и диверсию на железной дороге.
В конце ноября МИД сообщил, что послу Польши вручили ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование Генерального консульства России в Гданьске.
В октябре 2024 года Польша закрыла Генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025-го — Генеральное консульство в Кракове. В ответ на это Москва отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.
