Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
09:48 03.01.2026
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году
Главными рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать кризис компаний техсектора на фондовом рынке, последствия торговых войн и волна банкротств
экономика
сша
китай
дональд трамп
российская академия наук
экономика, сша, китай, дональд трамп, российская академия наук
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Российская академия наук
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году

В РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Главными рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать кризис компаний техсектора на фондовом рынке, последствия торговых войн и волна банкротств в реальном и финансовом секторах, следует из прогнозов Российской академии наук (РАН), с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Главные экономические риски 2026 года - это, во-первых, взрыв пузыря бигтеха на фондовом рынке; во-вторых, отложенный эффект торговых войн; в-третьих, волна банкротств перегруженных долгом компаний реального сектора и финансовых структур", - прогнозируют аналитики РАН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Новый, 2026 год и его болевые точки
08:00
Инвесторы, которые направляют инвестиции в компании техсектора, находятся "в ловушке", поскольку неясно, окупятся ли их вложения на фондовом рынке, отмечается в исследовании. "Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", - объясняют эксперты.
Помимо этого, мировая экономика уязвима из-за высокого уровня государственного долга в ряде стран. Особенно критична ситуация в США, где ежегодные процентные выплаты по задолженности достигли 1 триллиона долларов - это уже 3,2% от ВВП страны и третья крупнейшая статья расходов бюджета после здравоохранения и социального обеспечения, отмечают аналитики.
Одновременно с этим эксперты полагают, что уровень неопределенности в мировой экономике снизился.
"Практическая реализации тарифной политики США показала, что администрация Дональда Трампа, несмотря на политические декларации, демонстрирует склонность к достижению рациональных компромиссов с торговыми партнерами Соединенных Штатов, особенно если сталкивается, как, например, в случае Китая, с весомыми контраргументами", - поясняют аналитики РАН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Распродажа российской нефти скоро закончится
08:00
 
ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
