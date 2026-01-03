Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году

Инвесторы, которые направляют инвестиции в компании техсектора, находятся "в ловушке", поскольку неясно, окупятся ли их вложения на фондовом рынке, отмечается в исследовании. "Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", - объясняют эксперты.