Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году - РИА Новости, 03.01.2026
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году
Главными рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать кризис компаний техсектора на фондовом рынке, последствия торговых войн и волна банкротств в... РИА Новости, 03.01.2026
Названы главные риски для мировой экономики в 2026 году
В РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Главными рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать кризис компаний техсектора на фондовом рынке, последствия торговых войн и волна банкротств в реальном и финансовом секторах, следует
из прогнозов Российской академии наук (РАН), с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Главные экономические риски 2026 года - это, во-первых, взрыв пузыря бигтеха на фондовом рынке; во-вторых, отложенный эффект торговых войн; в-третьих, волна банкротств перегруженных долгом компаний реального сектора и финансовых структур", - прогнозируют аналитики РАН
Инвесторы, которые направляют инвестиции в компании техсектора, находятся "в ловушке", поскольку неясно, окупятся ли их вложения на фондовом рынке, отмечается в исследовании. "Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", - объясняют эксперты.
Помимо этого, мировая экономика уязвима из-за высокого уровня государственного долга в ряде стран. Особенно критична ситуация в США
, где ежегодные процентные выплаты по задолженности достигли 1 триллиона долларов - это уже 3,2% от ВВП страны и третья крупнейшая статья расходов бюджета после здравоохранения и социального обеспечения, отмечают аналитики.
Одновременно с этим эксперты полагают, что уровень неопределенности в мировой экономике снизился.
"Практическая реализации тарифной политики США показала, что администрация Дональда Трампа
, несмотря на политические декларации, демонстрирует склонность к достижению рациональных компромиссов с торговыми партнерами Соединенных Штатов, особенно если сталкивается, как, например, в случае Китая
, с весомыми контраргументами", - поясняют аналитики РАН.