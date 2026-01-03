Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку
23:00 03.01.2026
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку
2026
Пострадавший в пожаре футболист "Меца" спас из огня свою девушку

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Получивший сильные ожоги во время пожара в Кран-Монтане в Швейцарии французский защитник системы "Меца" Таирис Дос Сантос вошел в горящий бар и спас свою девушку, заявил агент футболиста Кристофф Ютто.
В новогоднюю ночь около 1:30 (3:30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее Итальянская федерация гольфа сообщила о смерти итальянского гольфиста Эмануэле Галеппини, тело которого, по информации RMC Sport, было опознано среди погибших.
«
"Таирис находился на первом этаже бара в момент пожара. Ему удалось выбраться из этого огня, и он понял, что его подруга все еще внутри. Он вернулся в бар, чтобы вытащить ее из пламени. Помимо того, что он жертва, Таирис - герой, можно так сказать", - цитирует Ютто RMC Sport.
По словам агента, что Дос Сантос в состоянии говорить и дышать самостоятельно.
"Я не могу сказать, что он в порядке, потому что он ужасно страдает. У него ожоги 30% тела. Он страдает от довольно глубоких, серьезных ожогов, но он в состоянии говорить, понимать и дышать самостоятельно, в отличие от многих других пострадавших, находящихся на искусственной вентиляции легких", - сообщил Ютто.
Дос Сантосу 19 лет, он выступает за вторую команду "Меца" в пятом по силе французском дивизионе.
 
