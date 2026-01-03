Рейтинг@Mail.ru
Активность пиратов в Сингапурском проливе в 2025 году выросла
04:50 03.01.2026
Активность пиратов в Сингапурском проливе в 2025 году выросла
Активность пиратов в Сингапурском проливе в 2025 году выросла - РИА Новости, 03.01.2026
Активность пиратов в Сингапурском проливе в 2025 году выросла
Число сообщений о нападениях на суда в Сингапурском проливе резко выросло в 2025 году, и эти атаки могут создавать угрозу для судоходства, сообщил РИА Новости
в мире, сомали, сингапур (город), международная торговая палата
В мире, Сомали, Сингапур (город), Международная торговая палата
Активность пиратов в Сингапурском проливе в 2025 году выросла

Сайрус Моди: деятельность пиратов в Сингапурском проливе резко активизировалась

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число сообщений о нападениях на суда в Сингапурском проливе резко выросло в 2025 году, и эти атаки могут создавать угрозу для судоходства, сообщил РИА Новости заместитель директора Международного морского бюро при Международной торговой палате Сайрус Моди.
В октябре Международное морское бюро раскрыло, что за январь-сентябрь 2025 года из Сингапурского пролива поступило рекордное с 1991 года число сообщений о нападениях на суда. Всего речь шла о 73 таких происшествиях за девять месяцев 2025 года против 28 за январь-сентябрь в 2024 году.
"В последние годы сообщалось о все большем числе инцидентов в Сингапурском проливе, и на 2025 год пришелся очень резкий рост", - сказал Сайрус Моди агентству, отметив, что сообщений стало меньше на фоне череды арестов преступников во второй половине года.
По словам собеседника, нападающие на суда в Сингапурском проливе, как правило, пытаются украсть все то, что могут. В частности, их привлекает содержимое подсобных помещений или машинного отделения. Экипаж же в большинстве случаев остается в сохранности, а после сигнала тревоги преступники скрываются.
В этом ситуация отличается от пиратства в Гвинейском заливе или у берегов Сомали, где именно команда судна традиционно выступает целью для нападающих, подчеркнул Сайрус Моди.
"Кроме самого роста числа сообщений о происшествиях в Сингапурском заливе, опасения вызывают другие возможные последствия атак. Это, например, столкновение или посадка судна на мель, которые возможны, если нападение отвлечет внимание вахтенного офицера", - заключил он.
Сингапурский пролив играет важную роль в глобальной морской торговле. По информации, опубликованной министерством обороны Сингапура в 2022 году, более тысячи судов проходят через пролив ежедневно.
В миреСомалиСингапур (город)Международная торговая палата
 
 
