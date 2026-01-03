Рейтинг@Mail.ru
Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/peregovory-2066146999.html
Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара
Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара - РИА Новости, 03.01.2026
Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара
Переговоры России и Ирана по строительству железнодорожного участка Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг" близки к завершению и скоро РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T09:50:00+03:00
2026-01-03T09:50:00+03:00
россия
иран
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
https://ria.ru/20260103/sanktsii-2066128782.html
https://ria.ru/20260102/iran-2066015607.html
россия
иран
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, индия
Россия, Иран, Индия
Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара

Ефимов: Иран и РФ в ближайшее время могут подписать контракт по ж/д Решт—Астара

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Переговоры России и Ирана по строительству железнодорожного участка Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг" близки к завершению и скоро возможен контракт, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.
"Переговоры по проекту строительства железнодорожной ветки Решт-Астара действительно близятся к завершающей стадии. Российские и иранские специалисты согласовывают необходимые технические и финансово-юридические параметры контракта. Мы исходим из того, что подписание возможно в ближайшей перспективе", - сказал он.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В торгпредстве оценили эффект от санкций для кооперации России и Ирана
02:55
По словам Ефимова, сразу после этого планируется переход к практической фазе - к началу строительных работ. Он также добавил, что для такого сложного инфраструктурного проекта принципиально не просто быстро подписать контракт, а обеспечить его устойчивую реализацию с гарантированным финансированием, четким графиком и понятным распределением ответственности.
"Именно над этим сейчас совместно работают профильные ведомства России и Ирана", - сказал он.
Российский представитель также отметил, что завершение строительства железнодорожного участка Решт-Астара придаст дополнительный импульс для развития российско-иранской торговли.
"После ввода участка в эксплуатацию мы ожидаем заметный рост товарооборота, прежде всего, за счет снижения логистических издержек и сроков доставки товаров. По оценкам специалистов, перевозка грузов между Россией и Ираном может ускориться почти вдвое, а стоимость логистики сократиться до 30%", - добавил он.
Ефимов подчеркнул, что железная дорога создаст условия для увеличения транзита через Иран в страны Персидского залива, Индию и Юго-Восточную Азию, что дополнительно загрузит маршрут и расширит торговые потоки.
"Иными словами, Решт-Астара это не просто дорога, а стратегический инвестиционный проект, который меняет экономическую географию региона", - заявил врио торгового представителя.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север – Юг" в Иране, а именно дороги Решт-Астара. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Урегулирование ситуации с ядерной программой Ирана достижимо, считают в МИД
Вчера, 04:36
 
РоссияИранИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала