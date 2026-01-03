Торгпредство в Иране рассказало о ходе переговоров по ж/д Решт—Астара

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Переговоры России и Ирана по строительству железнодорожного участка Решт-Астара для международного транспортного коридора "Север-Юг" близки к завершению и скоро возможен контракт, заявил в интервью РИА Новости врио торгового представителя РФ в Иране Алексей Ефимов.

"Переговоры по проекту строительства железнодорожной ветки Решт-Астара действительно близятся к завершающей стадии. Российские и иранские специалисты согласовывают необходимые технические и финансово-юридические параметры контракта. Мы исходим из того, что подписание возможно в ближайшей перспективе", - сказал он.

По словам Ефимова, сразу после этого планируется переход к практической фазе - к началу строительных работ. Он также добавил, что для такого сложного инфраструктурного проекта принципиально не просто быстро подписать контракт, а обеспечить его устойчивую реализацию с гарантированным финансированием, четким графиком и понятным распределением ответственности.

"Именно над этим сейчас совместно работают профильные ведомства России и Ирана", - сказал он.

Российский представитель также отметил, что завершение строительства железнодорожного участка Решт-Астара придаст дополнительный импульс для развития российско-иранской торговли.

"После ввода участка в эксплуатацию мы ожидаем заметный рост товарооборота, прежде всего, за счет снижения логистических издержек и сроков доставки товаров. По оценкам специалистов, перевозка грузов между Россией и Ираном может ускориться почти вдвое, а стоимость логистики сократиться до 30%", - добавил он.

Индию и Ефимов подчеркнул, что железная дорога создаст условия для увеличения транзита через Иран в страны Персидского залива Юго-Восточную Азию , что дополнительно загрузит маршрут и расширит торговые потоки.

"Иными словами, Решт-Астара это не просто дорога, а стратегический инвестиционный проект, который меняет экономическую географию региона", - заявил врио торгового представителя.

Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север – Юг" в Иране, а именно дороги Решт-Астара. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.