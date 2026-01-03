Аналитики спрогнозировали, как изменится уровень добычи нефти ОПЕК+

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ОПЕК+, вероятно, продолжит стратегию отхода от ограничений добычи нефти в наступившем году и увеличит ее на 0,5-1,2 миллиона баррелей в сутки, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
В текущем году ОПЕК+ впервые с 2022 года вернулся к наращиванию добычи вместо ее сокращения. Так, с апреля восемь участников с "добровольными" (сверх квот для всех стран) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман - начали выходить из них на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а закончили - в сентябре.
В октябре "восьмерка" начала постепенный отказ от дополнительного сокращения добычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Так, в четвертом квартале они ежемесячно увеличивали предел добычи на 137 тысяч баррелей в сутки - без учета графика компенсаций прежней добычи сверх оговорённого. Но в первом квартале наступившего года ОПЕК+ планирует приостановить выход из ограничений.
ТАКТИКА И ОСТОРОЖНОСТЬ
Рост добычи ОПЕК+ в прошедшем году носил тактический характер и не отражал полной уверенности в рынке, считает старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
"В первом полугодии баланс выглядел близким к нейтральному, и альянс стремился частично вернуть свои утраченные рыночные позиции. Однако уже ко второй половине 2025 года стало очевидно, что рост предложения вне ОПЕК+ ускоряется, что ограничивает возможности для дальнейшего механического наращивания добычи", - оценивает эксперт.
"В результате альянс перешел к осторожной модели управления рынком: фиксация добычи в первом квартале и постепенный "возврат баррелей" в последующих - небольшими безопасными шагами, только при благоприятной рыночной конъюнктуре", - добавляет он.
НА НЕФТЯНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН
И пока нет признаков, что стратегия ОПЕК+ изменилась, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Условная ценовая "война", на которую осознанно идет ОПЕК+, не может быть эффективна в пределах нескольких месяцев, она требует хотя бы полутора-двух лет постоянного поддержания относительно низких цен (условно около 50-55 долларов за баррель). Поэтому если уж ОПЕК+ вступило на этот путь, то маловероятно, что оно сойдет в него до 2027 года", - полагает он.
А отвечая на вопрос, на сколько может вырасти добыча ОПЕК+ в 2026 году, он сказал, что "в диапазоне от 0,5 до 1,2 миллиона баррелей в сутки относительно декабрьского уровня".
Тимонин в свою очередь отметил, что ожидает роста добычи в рамках ОПЕК+ в 2026 году не более чем на 1 миллион баррелей в сутки.
Такого же роста предложения от альянса в следующем году ждет и независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
По его словам, сейчас фундаментальные факторы на мировом рынке нефти играют на стабилизацию и снижение цен. "В этих условиях дальнейшее сжатие квот является экономически нецелесообразным. Поэтому страны альянса будут компенсировать издержки падения цен за счет увеличения предложения", - резюмировал он.
