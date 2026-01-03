Рейтинг@Mail.ru
Монсон назвал лучшего российского бойца 2025 года - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
14:12 03.01.2026
Монсон назвал лучшего российского бойца 2025 года
Монсон назвал лучшего российского бойца 2025 года
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал Петра Яна лучшим российским бойцом 2025 года. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Монсон назвал лучшего российского бойца 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал Петра Яна лучшим российским бойцом 2025 года.
Ян 7 декабря на турнире UFC 323 победил грузина Мераба Двалишвили и вернул пояс UFC в легчайшем весе.
"Боец года для меня - Петр Ян. Я не думаю, что он лучший в мире вне зависимости от весовой категории, но он сделал то, что не удается почти никому. Он выиграл пояс, пережил несколько поражений за несколько лет, а затем вернулся и снова завоевал титул, когда очень немногие ожидали этого. Он вновь стал чемпионом UFC, победив очень сильного соперника", - сказал Монсон.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Петр Ян стал шестым в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории
9 декабря 2025, 11:47
 
