Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки до 400 боевиков ВСУ, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Родинское, Торецкое, Удачное Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили до 400 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
