На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом

КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Электроснабжение в домах еще 8,2 тысячи жителей Кубани восстановили в течение 3 января после непогоды со снегом, восстановительные работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"В течение 3 января на Кубани восстановили электроснабжение в домах еще 8,2 тысячи жителей. Работы продолжают в поселениях Апшеронского, Белореченского и Курганинского районов, а также Туапсинского муниципального округа", - сообщили в оперштабе региона.