https://ria.ru/20260103/kuban-2066277992.html
На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом
Электроснабжение в домах еще 8,2 тысячи жителей Кубани восстановили в течение 3 января после непогоды со снегом, восстановительные работы продолжаются, сообщили РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
усть-лабинский район
армавир
вениамин кондратьев
новый год
краснодарский край
усть-лабинский район
армавир
Происшествия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, Армавир, Вениамин Кондратьев, Новый год
На Кубани частично восстановили электроснабжение после непогоды со снегом
На Кубани восстановили электроснабжение в домах еще 8,2 тысяч человек
КРАСНОДАР, 3 янв - РИА Новости. Электроснабжение в домах еще 8,2 тысячи жителей Кубани восстановили в течение 3 января после непогоды со снегом, восстановительные работы продолжаются, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе остаются около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов
, Армавире
и Сочи
. В Белореченском районе
введен режим ЧС.
"В течение 3 января на Кубани восстановили электроснабжение в домах еще 8,2 тысячи жителей. Работы продолжают в поселениях Апшеронского, Белореченского и Курганинского районов, а также Туапсинского муниципального округа", - сообщили в оперштабе региона.
Днем в субботу в краевом оперштабе уже сообщали, что за неполные сутки в Краснодарском крае вернули свет в дома 22,3 тысячи человек.