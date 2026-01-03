Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась новая магнитная буря - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/kosmos-2066124876.html
На Земле началась новая магнитная буря
На Земле началась новая магнитная буря - РИА Новости, 03.01.2026
На Земле началась новая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля является незначительной (G1), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:19:00+03:00
2026-01-03T01:19:00+03:00
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924572967_18:0:1184:656_1920x0_80_0_0_7bf27a0edb633e1af735595ab282ef32.jpg
https://ria.ru/20260102/buri-2066010599.html
https://ria.ru/20260103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924572967_163:0:1038:656_1920x0_80_0_0_367c51fe4fe19757674fb2154ab81a2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Земле началась новая магнитная буря

Институт прикладной геофизики: на Земле началась магнитная буря

© NASAМагнитная буря, вспышка на Солнце
Магнитная буря, вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© NASA
Магнитная буря, вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. На Земле началась слабая магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля является незначительной (G1), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ).
"Геомагнитное поле: 02 и 03 января возможно слабо возмущенное", — говорится в публикации.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури
Вчера, 02:11
По данным института, вспышечная солнечная активность умеренная, возможны вспышки класса Х, в том числе протонные.
Уровень магнитной бури G1 практически не влияет на технику, но может провоцировать миграцию животных.
Накануне руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв сообщил РИА Новости, что основным фактором, вызывающим магнитные бури на Земле, стали корональные дыры на Солнце, так что, несмотря на снижение числа вспышек на звезде, магнитных бурь в 2026 году будет много.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12:25
 
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала