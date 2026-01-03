https://ria.ru/20260103/kosmos-2066124876.html
На Земле началась новая магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря, степень возмущенности магнитного поля является незначительной (G1), сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ). РИА Новости, 03.01.2026
