Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Собравшиеся в Киеве представители "коалиции желающих" так и не смогли выработать свою позицию по ситуации вокруг Венесуэлы, когда рушится система межгосударственных отношений, превращаясь в "сборище немогущих", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Киевское собрание сегодня - это не "коалиция желающих", а "сборище немогущих". Внешнеполитическая импотенция, уж простите за определение", - написал сенатор в Telegram-канале.
«
"Вот бы им, раз уж собрались, и определиться с реакцией на кардинальное крушение системы межгосударственных отношений, когда одна страна не просто нападает на другую, но меняет там власть и устанавливает свое правление на неопределенный срок", - добавил Косачев.
Однако, по его словам, представители коалиции собрались по заданным инструкциям, натужно обсудили Украину, "стыдливо отводили глаза, когда им приносили новостные сводки".
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.