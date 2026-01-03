Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих

"Киевское собрание сегодня - это не "коалиция желающих", а "сборище немогущих". Внешнеполитическая импотенция, уж простите за определение", - написал сенатор в Telegram-канале.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.