Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/kosachev-2066282256.html
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих - РИА Новости, 03.01.2026
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих
Собравшиеся в Киеве представители "коалиции желающих" так и не смогли выработать свою позицию по ситуации вокруг Венесуэлы, когда рушится система... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:15:00+03:00
2026-01-03T23:15:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
киев
николас мадуро
константин косачев
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032005609_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56dbada6caa4544541c7f2ea50afda9a.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066243620.html
https://ria.ru/20260103/mid-2066188908.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066280875.html
венесуэла
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2032005609_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8cc8599b5e25bdba15ca09247b2603d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, киев, николас мадуро, константин косачев, дональд трамп, совет федерации рф, нато, евросоюз
В мире, Венесуэла, США, Киев, Николас Мадуро, Константин Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО, Евросоюз
Косачев назвал коалицию желающих сборищем немогущих

Косачев: коалиция желающих так и не смогла выработать позицию по Венесуэле

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Собравшиеся в Киеве представители "коалиции желающих" так и не смогли выработать свою позицию по ситуации вокруг Венесуэлы, когда рушится система межгосударственных отношений, превращаясь в "сборище немогущих", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Киевское собрание сегодня - это не "коалиция желающих", а "сборище немогущих". Внешнеполитическая импотенция, уж простите за определение", - написал сенатор в Telegram-канале.
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Госдуме назвали главную цель вторжения США в Венесуэлу
Вчера, 19:21
По словам законодателя, при всей реальной трагичности произошедшего, самым трагикомичным выглядит встреча в Киеве внешнеполитических советников из ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и других европейских государств, а также представителей НАТО, ЕС и ЕК.
«
"Вот бы им, раз уж собрались, и определиться с реакцией на кардинальное крушение системы межгосударственных отношений, когда одна страна не просто нападает на другую, но меняет там власть и устанавливает свое правление на неопределенный срок", - добавил Косачев.
Однако, по его словам, представители коалиции собрались по заданным инструкциям, натужно обсудили Украину, "стыдливо отводили глаза, когда им приносили новостные сводки".
Президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД: в кризисе между США и Венесуэлой взяла вверх неприязнь
Вчера, 13:32
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Молодой человек держит флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Евродепутат назвала действия США в Венесуэле государственным терроризмом
Вчера, 23:02
 
В миреВенесуэлаСШАКиевНиколас МадуроКонстантин КосачевДональд ТрампСовет Федерации РФНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала