Косачев назвал атаку США нарушением международного права
11:36 03.01.2026 (обновлено: 11:42 03.01.2026)
Косачев назвал атаку США нарушением международного права
Атака США на Венесуэлу нарушает международное право, порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать, заявил вице-спикер Совфеда России
Косачев назвал атаку США нарушением международного права

Ксачев: международное право нарушено атакой США на Венесуэлу

Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Атака США на Венесуэлу нарушает международное право, порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать, заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачев.
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что по подтвержденной информации США нанесли удары по целому ряду объектов в Венесуэле, в том числе по зданию местного парламента. Также в опубликованном Петро списке фигурируют различные военные объекты в республике.
"Порядок должен быть основан на международном праве, а не на правилах. Международное правою, очевидно, нарушено. Порядок, устанавливаемый таким образом, не должен восторжествовать", - написал политик в Telegram-канале.
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

Заголовок открываемого материала