10:04 03.01.2026
РВСН исполнили мечты более тысячи детей в рамках "Елки желаний"
Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более тысячи детей по... РИА Новости, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания более тысячи детей по всей России, сообщили в Минобороны РФ.
"Во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция "Елка желаний". В преддверии Нового года командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний" и исполнили желания 1 тысячи детей по всей России", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, в главном гарнизоне РВСН - подмосковной Власихе - командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев исполнил желание четырехлетнего Тимофея, мечтавшего об игрушечном роботе. Кроме того, согласно информации ведомства, в акции приняли участие заместители командующего РВСН, которые также исполнили новогодние желания детей.
"В благотворительной акции приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН по всей стране. В рамках "Елки желаний" дети стратегических ракетчиков, заступающих в новогоднюю ночь на боевое дежурство, также получили подарки", - добавили в министерстве.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит в России с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". Старт благотворительной акции 3 декабря по традиции дал президент РФ Владимир Путин.
