ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
13:40 03.01.2026
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
Европейские чиновники отмолчались по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, каракас, андрей клишас, дональд трамп, симон боливар, совет федерации рф, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Андрей Клишас, Дональд Трамп, Симон Боливар, Совет Федерации РФ, Удары США по Венесуэле
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Европейские чиновники отмолчались по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении чрезвычайного положения президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
"А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. (Глава евродипломатии Кая - ред.) Каллас вон в Брюсселе тоже молчит...", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД сделал заявление после ударов США по Венесуэле
В миреВенесуэлаСШАКаракасАндрей КлишасДональд ТрампСимон БоливарСовет Федерации РФУдары США по Венесуэле
 
 
