https://ria.ru/20260103/klishas-2066190296.html
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас - РИА Новости, 03.01.2026
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
Европейские чиновники отмолчались по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:40:00+03:00
2026-01-03T13:40:00+03:00
2026-01-03T13:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
андрей клишас
дональд трамп
симон боливар
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/65/1550116505_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_f9c9acd3c712f642e8e20023749c8bb9.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184876.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155011/65/1550116505_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_c4e959a7828df36786d55676a551aaca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, каракас, андрей клишас, дональд трамп, симон боливар, совет федерации рф, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Андрей Клишас, Дональд Трамп, Симон Боливар, Совет Федерации РФ, Удары США по Венесуэле
ЕС отмолчался по поводу атаки США на Венесуэлу, заявил Клишас
Клишас: еврочиновники отмолчались по поводу атаки США на Венесуэлу