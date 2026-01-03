https://ria.ru/20260103/ispaniya-2066203207.html
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле
Премьер-министр Испания Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному подходу на фоне развития ситуации в Венесуэле. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:09:00+03:00
в мире
венесуэла
испания
сша
дональд трамп
николас мадуро
педро санчес
оон
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле
Испанский премьер Санчес призвал к деэскалации после ударов США по Венесуэле