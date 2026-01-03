Рейтинг@Mail.ru
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/ispaniya-2066203207.html
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле - РИА Новости, 03.01.2026
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле
Премьер-министр Испания Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному подходу на фоне развития ситуации в Венесуэле. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:09:00+03:00
2026-01-03T15:09:00+03:00
в мире
венесуэла
испания
сша
дональд трамп
николас мадуро
педро санчес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187657_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_13ee13a1f01fa4ec9a415fc133c76a48.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
венесуэла
испания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f750e203afda8b360409743c3d13a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, испания, сша, дональд трамп, николас мадуро, педро санчес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Испания, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Педро Санчес, ООН, Удары США по Венесуэле
Премьер Испании призвал к деэскалации в Венесуэле

Испанский премьер Санчес призвал к деэскалации после ударов США по Венесуэле

© REUTERS / Maxwell BricenoЖители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Испания Педро Санчес призвал к деэскалации и ответственному подходу на фоне развития ситуации в Венесуэле.
«
"Правительство Испании внимательно и всесторонне отслеживает развитие событий в Венесуэле. Наше посольство и консульства продолжают работу. Мы призываем к деэскалации и ответственности. Необходимо соблюдать международное право и принципы Устава ООН", - написал он в социальной сети X.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Телеканал CBS передавал, что Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Информационный портал BNO News, в свою очередь, сообщил о введении Мадуро чрезвычайного положения в стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреВенесуэлаИспанияСШАДональд ТрампНиколас МадуроПедро СанчесООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала