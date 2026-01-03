Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов

ООН, 3 янв – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН отвергло угрозы США в свете протестов в стране, заявив, что ответственность за возможную эскалацию понесет Вашингтон, письмо иранской миссии есть в распоряжении РИА Новости.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.