Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов - РИА Новости, 03.01.2026
02:26 03.01.2026
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов - РИА Новости, 03.01.2026
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов
в мире
иран
сша
сомали
дональд трамп
амир саид иравани
антониу гутерреш
оон
иран
сша
сомали
в мире, иран, сша, сомали, дональд трамп, амир саид иравани, антониу гутерреш, оон
В мире, Иран, США, Сомали, Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, Антониу Гутерреш, ООН
Миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов

РИА Новости: миссия Ирана в ООН отвергла угрозы США на фоне протестов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. Постпредство Ирана в ООН отвергло угрозы США в свете протестов в стране, заявив, что ответственность за возможную эскалацию понесет Вашингтон, письмо иранской миссии есть в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США
02:15
"ИРИ безоговорочно отвергает и решительно осуждает эти безрассудные, интервенционистские и подстрекательские заявления и подтверждает свое неотъемлемое право защищать свой суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность, а также защищать свое население от любого иностранного вмешательства. Иран будет решительно и соразмерно осуществлять свои права. США несут полную ответственность за любые последствия, вытекающие из этих незаконных угроз и любой последующей эскалации", – говорится в письме постпреда Ирана в ООН Амира Саида Иравани к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации Антониу Гутеррешу.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
01:18
 
В миреИранСШАСомалиДональд ТрампАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешООН
 
 
