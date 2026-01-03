Рейтинг@Mail.ru
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США
02:15 03.01.2026
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США - РИА Новости, 03.01.2026
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США
Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
сша
иран
сомали
дональд трамп
амир саид иравани
оон
центральный банк рф (цб рф)
сша
иран
сомали
в мире, сша, иран, сомали, дональд трамп, амир саид иравани, оон, центральный банк рф (цб рф)
В мире, США, Иран, Сомали, Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, ООН, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США

РИА Новости: Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 3 янв – РИА Новости. Иран призывает Совет безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша осудить "безрассудные и провокационные" угрозы американского президента Дональда Трампа о готовности "помочь" протестующим в ИРИ, письмо миссии страны при Всемирной Организации есть в распоряжении РИА Новости.
Трамп заявил в пятницу, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
МИД Ирана прокомментировал слова Трампа о помощи США иранским протестующим
01:18
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к председателю СБ (в январе – Сомали) и генсеку Организации отметил, что заявления президента США "равносильны подстрекательству к насилию, беспорядкам и террористическим актам внутри Ирана".
"ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН", - говорится в письме.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Иранские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона
Вчера, 16:33
 
В миреСШАИранСомалиДональд ТрампАмир Саид ИраваниООНЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
