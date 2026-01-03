Иран призвал Совбез и генсека ООН осудить безрассудные угрозы США

"ИРИ вновь обращает внимание на ответственность генерального секретаря и Совета безопасности, а также, в частности, его ответственных членов, в соответствии с Уставом ООН, недвусмысленно и решительно осудить эти безрассудные и провокационные заявления президента США в адрес Ирана как серьезное нарушение целей и принципов Устава ООН; потребовать, чтобы США незамедлительно выполнили свои обязательства по Уставу и международному праву, прекратили любые угрозы или применение силы и исполняли свои обязанности как постоянного члена Совета безопасности в соответствии с целями и принципами ООН", - говорится в письме.