Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу
Глава венесуэльского МИД Иван Хиль заявил, что министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола выразил поддержку Венесуэле, твердо осудив "неуважение к... РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу
Глава МИД ЮАР Хиль выразил поддержку Венесуэле