Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу
17:42 03.01.2026 (обновлено: 17:43 03.01.2026)
Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу
Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу
Глава венесуэльского МИД Иван Хиль заявил, что министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола выразил поддержку Венесуэле, твердо осудив "неуважение к... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
юар
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
юар
венесуэла
сша
2026
в мире, юар, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле
В мире, ЮАР, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
Глава МИД ЮАР осудил атаку США на Венесуэлу

Глава МИД ЮАР Хиль выразил поддержку Венесуэле

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль заявил, что министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола выразил поддержку Венесуэле, твердо осудив "неуважение к международному праву" со стороны США.
"Мы получили решительное выражение поддержки в адрес Венесуэлы со стороны министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Рональда Ламолы. Он выразил нам твердое осуждение в отношении неуважения к международному праву, проявившемуся в односторонних и преступных военных нападениях США против суверенного народа", - написал Хиль в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с Ламолой.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
В мире, ЮАР, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
 
 
