"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан
"Газпром" установил рекорд суточных поставок газа в Казахстан
"Газпром" 29 декабря установил новый абсолютный рекорд суточных поставок российского газа в Казахстан, сообщила компания. РИА Новости, 03.01.2026
