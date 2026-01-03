https://ria.ru/20260103/es-2066216624.html
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:32:00+03:00
2026-01-03T16:32:00+03:00
2026-01-03T16:32:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875725_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a776d41f0cd3bde4dac89c1e4844f4e1.jpg
https://ria.ru/20260103/ataka-2066205866.html
венесуэла
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062875725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f3a06e5624cbf67799f41ea87d7fb2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, оон, еврокомиссия
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ООН, Еврокомиссия
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
Фон дер Ляйен: ЕС выступает за мирный и демократический переход в Венесуэле