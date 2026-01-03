Рейтинг@Mail.ru
16:32 03.01.2026
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, оон, еврокомиссия
Глава Еврокомиссии прокомментировала атаку США на Венесуэлу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 янв – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любое решение по Венесуэле должно соответствовать международному праву и Уставу ООН.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы поддерживаем народ Венесуэлы и выступаем за мирный и демократический переход. Любое решение должно соответствовать международному праву и Уставу ООН", - заявила она в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны. Многие страны мира уже выступили с официальным осуждением агрессии США.
Россия предельно встревожена сообщениями о вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны в ходе агрессивных действий США, заявил МИД РФ. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права, подчеркивается в заявлении ведомства.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу
