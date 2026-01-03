Рейтинг@Mail.ru
10:03 03.01.2026 (обновлено: 11:51 03.01.2026)
Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить противодействие дропперам в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщила пресс-служба правительства.
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить противодействие дропперам в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщила пресс-служба правительства.
"Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них — ужесточение противодействия дропперам", — говорится в заявлении.
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
Мошенники звонят в банки от лица своих жертв, предупредили в МВД
02:21
Другие поручения:
— до 2 марта создать федеральный оперштаб по противодействию интернет-мошенникам и единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе ГИС "Антифрод";
— до 10 апреля установить совместную ответственность операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если они не приняли меры противодействия;
— до 3 августа разработать проект стратегии по борьбе с кибермошенничеством, которая поможет ускорить расследования.
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
Мошенники начали предлагать россиянам аннулировать штрафы ГИБДД
31 декабря 2025, 03:43

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

В конце декабря правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети.
Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, среди них: возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров, обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод", возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека и другие.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через портал "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
23 декабря 2025, 09:15
 
