Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить противодействие дропперам в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством, Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить противодействие дропперам в рамках мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщила пресс-служба правительства.

"Будет проработан вопрос включения в пакет мер по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, дополнительных инициатив. Среди них — ужесточение противодействия дропперам", — говорится в заявлении.

Другие поручения:

— до 2 марта создать федеральный оперштаб по противодействию интернет-мошенникам и единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе ГИС "Антифрод";

— до 10 апреля установить совместную ответственность операторов связи и кредитных организаций за причинение вреда гражданам из-за мошенничества, если они не приняли меры противодействия;

— до 3 августа разработать проект стратегии по борьбе с кибермошенничеством, которая поможет ускорить расследования.

Второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

В конце декабря правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко , законопроект включает около 20 предложений, среди них: возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров, обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод", возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги", ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека и другие

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.