Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети.
"Целью является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", — говорится в пояснительной записке.
Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, среди них:
— возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров;
— маркировка операторами связи международных звонков;
— местонахождение виртуальных телефонных станций: они могут располагаться только на территории России и использовать Единую систему идентификации и аутентификации абонентов;
— обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод";
— использование РКН информационной системы данных о страновой принадлежности IP-адресов;
— ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека;
— введение детских сим-карт;
— внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи;
— восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе с помощью биометрии, приложения или сайта банка, усиленной квалифицированной электронной подписи, платформы MAX и при личном обращении в МФЦ;
— возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги";
— ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека;
— запрет для операторов по переводу средств предоставлять более пяти платежных карт одному физическому лицу.
Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.
Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт.