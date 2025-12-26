Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правительство Правительство внесло в Госдуму второй пакет законодательных мер по защите россиян от телефонных аферистов и мошенников в Сети.

"Целью является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко , законопроект включает около 20 предложений, среди них:

— возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров;

— маркировка операторами связи международных звонков;

— местонахождение виртуальных телефонных станций: они могут располагаться только на территории России и использовать Единую систему идентификации и аутентификации абонентов;

— обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС "Антифрод";

— использование РКН информационной системы данных о страновой принадлежности IP-адресов;

— ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека;

— введение детских сим-карт;

— внесудебная блокировка фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи;

— восстановление доступа к аккаунту на "Госуслугах" только доверенными способами, в том числе с помощью биометрии, приложения или сайта банка, усиленной квалифицированной электронной подписи, платформы MAX и при личном обращении в МФЦ;

— возможность сообщить о кибермошенничестве через "Госуслуги";

— ограничение количества банковских карт до 20 штук на человека;

— запрет для операторов по переводу средств предоставлять более пяти платежных карт одному физическому лицу.

Первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу в июне. Он включает около 30 инициатив, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами.