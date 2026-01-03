Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 03.01.2026 (обновлено: 16:12 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/dmitriev-2066213069.html
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне военной операции США в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:11:00+03:00
2026-01-03T16:12:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
россия
кирилл дмитриев
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20260103/tramp-2066179267.html
сша
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, россия, кирилл дмитриев, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Венесуэла, Россия, Кирилл Дмитриев, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу

Дмитриев заявил о двойных стандартах в Евросоюзе на фоне атаки США на Венесуэлу

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне военной операции США в Венесуэле заявил о двойных стандартах в Евросоюзе.
"Пора наблюдать двойные стандарты в реальном времени", - написал Дмитриев, прикрепив к своей публикации пост главы евродипломатии Каи Каллас, в котором та призывала США "к сдержанности".
Он также прикрепил скриншот страницы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X, где последний пост был опубликован один день назад, и написал, что "разговорчивая и жизнерадостная Урсула совершенно молчалива в отношении Венесуэлы".
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Трамп раскрыл подробности операции по захвату Мадуро
Вчера, 12:42
 
В миреСШАВенесуэлаРоссияКирилл ДмитриевКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала