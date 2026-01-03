Дмитриев обвинил ЕС в двойных стандартах на фоне атаки США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне военной операции США в Венесуэле заявил о двойных стандартах в Евросоюзе.
"Пора наблюдать двойные стандарты в реальном времени", - написал Дмитриев, прикрепив к своей публикации пост главы евродипломатии Каи Каллас, в котором та призывала США "к сдержанности".
Он также прикрепил скриншот страницы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в X, где последний пост был опубликован один день назад, и написал, что "разговорчивая и жизнерадостная Урсула совершенно молчалива в отношении Венесуэлы".
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.