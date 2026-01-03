Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Вашингтон Уизардс" обыграл "Бруклин Нетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Вашингтоне закончилась победой хозяев со счетом 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26). Самым результативным игроком встречи стал Джастин Шэмпени из "Уизардс", набравший 20 очков. В составе "Бруклина" 10 очков набрал россиянин Егор Демин, который также сделал 8 подборов и 3 передачи за 28 минут игрового времени.
03 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Потерпевший третье поражение подряд "Бруклин" с десятью победами в 32 играх идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции, где "Вашингтон" (9 побед в 33 играх) занимает 14-ю позицию.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:123;
"Кливленд Кавальерс" - "Денвер Наггетс" - 113:108;
"Нью-Йорк Никс" - "Атланта Хокс" - 99:111;
"Милуоки Бакс" - "Шарлотт Хорнетс" - 122:121;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 109:122;
"Чикаго Буллз" - "Орландо Мэджик" - 121:114;
"Финикс Санз" - "Сакраменто Кингз" - 129:102;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 94:131;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Мемфис Гриззлис" - 128:121.
Названы лучшие игроки НБА в декабре
Вчера, 23:28