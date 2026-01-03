Рейтинг@Mail.ru
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
11:13 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/demin-2066159946.html
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"
"Вашингтон Уизардс" обыграл "Бруклин Нетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T11:13:00+03:00
2026-01-03T11:13:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
вашингтон уизардс
бруклин нетс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:421:2048:1573_1920x0_80_0_0_1798ee007954bce1348d85ea4dbdc7f4.jpg
https://ria.ru/20260102/nba-2066120524.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059149099_0:229:2048:1765_1920x0_80_0_0_947d93e28377e40c03f5e84f3e7d112a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, вашингтон уизардс, бруклин нетс
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Вашингтон Уизардс, Бруклин Нетс
Демин набрал 10 очков за "Бруклин" в матче НБА против "Вашингтона"

"Бруклин" с Деминым потерпел третье поражение подряд в НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Вашингтон Уизардс" обыграл "Бруклин Нетс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Вашингтоне закончилась победой хозяев со счетом 119:99 (37:24, 27:26, 32:23, 23:26). Самым результативным игроком встречи стал Джастин Шэмпени из "Уизардс", набравший 20 очков. В составе "Бруклина" 10 очков набрал россиянин Егор Демин, который также сделал 8 подборов и 3 передачи за 28 минут игрового времени.
НБА
03 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
119 : 99
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Потерпевший третье поражение подряд "Бруклин" с десятью победами в 32 играх идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции, где "Вашингтон" (9 побед в 33 играх) занимает 14-ю позицию.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:123;
"Кливленд Кавальерс" - "Денвер Наггетс" - 113:108;
"Нью-Йорк Никс" - "Атланта Хокс" - 99:111;
"Милуоки Бакс" - "Шарлотт Хорнетс" - 122:121;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 109:122;
"Чикаго Буллз" - "Орландо Мэджик" - 121:114;
"Финикс Санз" - "Сакраменто Кингз" - 129:102;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 94:131;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Мемфис Гриззлис" - 128:121.
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Названы лучшие игроки НБА в декабре
Вчера, 23:28
 
БаскетболСпортЕгор ДеминВашингтон УизардсБруклин Нетс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала