В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на двух участках федеральных автодорог на территории Саратовской области в связи с метелью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское".

Ограничения будут действовать на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (на участке с 47-го по 292-й километр) и Р-207 Пенза-Балашов-Михайловка - автодорога А-260 (на участке с 116-го по 314-й километр).