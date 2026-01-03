Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог
23:39 03.01.2026
В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог
В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог - РИА Новости, 03.01.2026
В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог
Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на двух участках федеральных автодорог на территории Саратовской области в связи с метелью, сообщает РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:39:00+03:00
2026-01-03T23:39:00+03:00
авто
саратовская область
саратов
казахстан
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
происшествия
саратовская область
саратов
казахстан
авто, саратовская область, саратов, казахстан, федеральное дорожное агентство (росавтодор), происшествия
Авто, Саратовская область, Саратов, Казахстан, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Происшествия
В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог

В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках федеральных дорог

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на двух участках федеральных автодорог на территории Саратовской области в связи с метелью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское".
С 14.00 мск были введены ограничения для грузовых и маршрутных транспортных средств на трассе А-298 автодорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан (на участке с 37-го по 272-й километр), на трассе Р-22 "Каспий" автодорога М-4 "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань" (подъезд к Саратову) (с 549-го по 722-й километр) и Р-158 Нижний-Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов (с 517-го по 612-й километр).
"Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 3 января 2026 года с 22.30 (21.30 мск - ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 м/с, низовая метель, ограниченная видимость менее 50 метров) и в связи с введением ограничения движения из-за погодных условий в Ульяновской области", - отмечается в сообщении на сайте федерального учреждения.
Ограничения будут действовать на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (на участке с 47-го по 292-й километр) и Р-207 Пенза-Балашов-Михайловка - автодорога А-260 (на участке с 116-го по 314-й километр).
В КБР два человека погибли в ДТП с поездом
Заголовок открываемого материала