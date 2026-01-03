В Саратовской области ввели ограничения еще на двух участках дорог

САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Ограничения движения для грузовиков и автобусов введены еще на двух участках федеральных автодорог на территории Саратовской области в связи с метелью, сообщает ФКУ "Нижне-Волжское".
С 14.00 мск были введены ограничения для грузовых и маршрутных транспортных средств на трассе А-298 автодорога Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан (на участке с 37-го по 272-й километр), на трассе Р-22 "Каспий" автодорога М-4 "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань" (подъезд к Саратову) (с 549-го по 722-й километр) и Р-158 Нижний-Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов (с 517-го по 612-й километр).
"Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Нижне-Волжское" информирует, что 3 января 2026 года с 22.30 (21.30 мск - ред.), введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на федеральных трассах Саратовской области… в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер скорость более 20 м/с, низовая метель, ограниченная видимость менее 50 метров) и в связи с введением ограничения движения из-за погодных условий в Ульяновской области", - отмечается в сообщении на сайте федерального учреждения.
Ограничения будут действовать на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (на участке с 47-го по 292-й километр) и Р-207 Пенза-Балашов-Михайловка - автодорога А-260 (на участке с 116-го по 314-й километр).
