Российский генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ - РИА Новости, 03.01.2026
08:22 03.01.2026
Российский генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ
Российский генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ
Число туристов из ОАЭ, посещающих Россию, устойчиво растет, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в ОАЭ Максим Владимиров.
Небоскребы в районе Marina в Дубаи
Небоскребы в районе Marina в Дубаи. Архивное фото
ДУБАЙ, 3 янв - РИА Новости. Число туристов из ОАЭ, посещающих Россию, устойчиво растет, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в ОАЭ Максим Владимиров.
"Интерес к России со стороны жителей Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы последовательно растет и носит уже не эпизодический, а системный характер. Речь идет как о туристических поездках, так и о деловых, культурных и образовательных визитах", - отметил генконсул.
"В туристической сфере существенно увеличивается число поездок из ОАЭ в крупные российские города, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, а также в регионы с развитой туристической инфраструктурой ", - сказал он.
По его мнению, росту турпотока способствует упрощенный визовый режим, прямое авиасообщение, высокий уровень сервиса в российских гостиницах и растущий интерес к культурному, гастрономическому и событийно-деловому туризму.
"Отдельного внимания заслуживает деловой и медицинский туризм. Представители эмиратского бизнеса и частного сектора все чаще рассматривают Россию как направление для участия в выставках, форумах, инвестиционных мероприятиях, а также для получения медицинских услуг и образования. Эти поездки, как правило, имеют более высокую среднюю продолжительность и чек, что положительно отражается на структуре турпотока", - добавил генконсул.
По его словам, пока поток туристов из ОАЭ в Россию несопоставим с обратным направлением, однако "динамика очевидно положительная".
"Мы видим устойчивый рост интереса, расширение географии поездок и постепенное формирование устойчивого спроса на Россию как туристическое и деловое направление. В этом смысле можно говорить о постепенном выравнивании туристического обмена между двумя странами", - заключил собеседник агентства.
