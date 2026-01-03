Российский генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ

ДУБАЙ, 3 янв - РИА Новости. Число туристов из ОАЭ, посещающих Россию, устойчиво растет, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в ОАЭ Максим Владимиров.

"Интерес к России со стороны жителей Объединенных Арабских Эмиратов в последние годы последовательно растет и носит уже не эпизодический, а системный характер. Речь идет как о туристических поездках, так и о деловых, культурных и образовательных визитах", - отметил генконсул.

"В туристической сфере существенно увеличивается число поездок из ОАЭ в крупные российские города, прежде всего в Москву Санкт-Петербург , а также в регионы с развитой туристической инфраструктурой ", - сказал он.

По его мнению, росту турпотока способствует упрощенный визовый режим, прямое авиасообщение, высокий уровень сервиса в российских гостиницах и растущий интерес к культурному, гастрономическому и событийно-деловому туризму.

"Отдельного внимания заслуживает деловой и медицинский туризм. Представители эмиратского бизнеса и частного сектора все чаще рассматривают Россию как направление для участия в выставках, форумах, инвестиционных мероприятиях, а также для получения медицинских услуг и образования. Эти поездки, как правило, имеют более высокую среднюю продолжительность и чек, что положительно отражается на структуре турпотока", - добавил генконсул.

По его словам, пока поток туристов из ОАЭ в Россию несопоставим с обратным направлением, однако "динамика очевидно положительная".