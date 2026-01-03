https://ria.ru/20260103/apl-2066258720.html
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
"Вулверхэмптон" нанес разгромное поражение лондонскому "Вест Хэму" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T20:31:00+03:00
2026-01-03T20:31:00+03:00
2026-01-03T20:31:00+03:00
футбол
вулверхэмптон
английская премьер-лига (апл)
вест хэм юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066258084_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_33aa07bc477f8e5c5e8ef7d2a8b1a599.jpg
https://ria.ru/20260103/chelsi-2066143389.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066258084_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b130308c2cb7779e70bcc98e48e02d81.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал свою первую победу в сезоне АПЛ