"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
20:31 03.01.2026
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ
"Вулверхэмптон" нанес разгромное поражение лондонскому "Вест Хэму" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
вулверхэмптон, английская премьер-лига (апл), вест хэм юнайтед
Футбол, Вулверхэмптон, Английская премьер-лига (АПЛ), Вест Хэм Юнайтед
"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал первую победу в сезоне АПЛ

"Вулверхэмптон" разгромил "Вест Хэм" и одержал свою первую победу в сезоне АПЛ

Футболисты "Вулверхэмптона", на первом плане - Матеуш Мане
Футболисты Вулверхэмптона, на первом плане - Матеуш Мане
© Фото : Соцсети клуба "Вулверхэмптон"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Вулверхэмптон" нанес разгромное поражение лондонскому "Вест Хэму" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Джон Адольфо Ариас (4-я минута), Хван Хи Чхан (31) и Матеуш Мане (41).
"Вулверхэмптон" одержал первую победу в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). С учетом прошлого чемпионата безвыигрышная серия "волков" составила 23 матча.
Английская премьер-лига (АПЛ)
03 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
Вулверхэмптон
3 : 0
Вест Хэм
04‎’‎ • Джон Арьяс
(Хван Хи Чхан)
31‎’‎ • Хван Хи Чхан (П)
41‎’‎ • Mateus Mane
(Уго Буэно)
"Вулверхэмптон" (6 очков) замыкает турнирную таблицу АПЛ. "Вест Хэм" (14) располагается на 18-й строчке. Команда продлила серию без побед до девяти игр.
В следующем матче "Вест Хэм" примет "Ноттингем Форест" 6 января, а "Вулверхэмптон" 7 января на выезде сыграет с "Эвертоном".
В другом матче "Брайтон" дома со счетом 2:0 обыграл "Бёрнли".
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
СМИ назвали главного претендента на пост главного тренера "Челси"
Вчера, 09:27
 
Футбол Вулверхэмптон АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Вест Хэм Юнайтед
 
