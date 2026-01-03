Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле не повлияет на российский рынок ввиду ограниченности торговли с этой южноамериканской страной, Китай же столкнется с необходимостью покупать дороже значительные объемы нефти вместо венесуэльской, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
"Если говорить о влиянии на российский фондовый рынок, то оно будет ограниченное, так как прямая торговля с Венесуэлой достаточно ограниченная", - отметил аналитик.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.