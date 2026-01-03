Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России - РИА Новости, 03.01.2026
22:06 03.01.2026
Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России
Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России
2026
1920
1920
true
Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России

Флаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле не повлияет на российский рынок ввиду ограниченности торговли с этой южноамериканской страной, Китай же столкнется с необходимостью покупать дороже значительные объемы нефти вместо венесуэльской, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
"Если говорить о влиянии на российский фондовый рынок, то оно будет ограниченное, так как прямая торговля с Венесуэлой достаточно ограниченная", - отметил аналитик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
Однако другая ситуация обстоит с Китаем. Поднебесная – основной покупатель нефти из Венесуэлы, поэтому события могут заставить китайцев "покупать такие же объёмы, но уже по рыночным ценам, что безусловно не выгодно", подчеркнул Родин.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп проводит пресс-конференцию после удара США по Венесуэле - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу, заявил Трамп
Вчера, 19:49
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
