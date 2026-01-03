Аналитик оценил влияние ситуации в Венесуэле на рынок России

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле не повлияет на российский рынок ввиду ограниченности торговли с этой южноамериканской страной, Китай же столкнется с необходимостью покупать дороже значительные объемы нефти вместо венесуэльской, рассказал РИА Новости финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.