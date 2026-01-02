В США предупредили об опасности сделки Зеленского с Трампом

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не предоставит Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором он того требует, пишет газета New York Times.
«
"Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным", — говорится в публикации.
При этом, пояснил автор, даже если американский лидер примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их исполнения.
"Сомнения в готовности господина Трампа выполнить американские гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на периодические угрозы сделать это, он никогда не проявлял ни малейшего желания напрямую противостоять России", — резюмирует NYT.
В начале декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В конце прошлой недели во Флориде глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским, по результатам которой, как он заявил, стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Прямо перед переговорами с главой киевского режима Трамп созвонился с Путиным.
На следующий день главы государств вновь провели телефонный разговор, во время которого президент России рассказал о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Американский лидер позже заявил, что очень разозлился, когда узнал об этом. Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, во время разговора Трамп допустил изменение к подходу в работе с Зеленским.