"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 02.01.2026 (обновлено: 17:15 02.01.2026)
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.01.2026
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС
Судьба Запорожской атомной электростанции стала серьезным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждает The New York Times. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
европа
владимир зеленский
владимир джабаров
совет федерации рф
украина
сша
россия
европа
украина, сша, россия, европа, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС

NYT: Запорожская АЭС стала камнем преткновения в переговорах по Украине

Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Судьба Запорожской атомной электростанции стала серьезным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждает The New York Times.
"Владимир Зеленский заявил, что Украина и США прошли 90 процентов пути к мирному соглашению. Оставшиеся 10 процентов все еще являются предметом спора о том, кто будет контролировать крупнейшую в Европе атомную электростанцию", — говорится в публикации.
Одесса
"Несколько дней". В США запаниковали из-за произошедшего в Одессе
Вчера, 16:39
Издание отмечает, что ЗАЭС рассматривается как жизненно важный энергетический актив из-за ее огромной генерирующей мощности, которой "хватит для обеспечения электроэнергией страны среднего размера, например Португалии".
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Вчера, 16:41
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Владимир Джабаров сравнил тему совместного управления Запорожской АЭС с предложением совместно управлять автозаводами в Германии.
В Москве не раз отмечали, что реальный источник угрозы для ЗАЭС и ее работников — это безрассудные действия ВСУ, которые почти ежедневно атакуют инфраструктуру станции и Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Киев
"Этой зимой". На Западе раскрыли, что случится с Украиной
Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
