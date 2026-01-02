Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 02.01.2026
ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь
ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь - РИА Новости, 02.01.2026
ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь
ВСУ при не менее шести раз за ночь атаковали объекты энергокомплекса ЛНР, более 85,4 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщается в... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь

Из-за атак ВСУ по энергокомплексу ЛНР обесточены более 85 тысяч абонентов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ при не менее шести раз за ночь атаковали объекты энергокомплекса ЛНР, более 85,4 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс Луганской Народной Республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тысячи абонентов остались без света", - говорится в сообщении.
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
Вчера, 11:40
По данным первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тысячи абонентов, к концу дня будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тысяч абонентов.
"В одном из прифронтовых городов, оставшемся без света, ситуация остается сложной. Восстановление займет определенное время: от трех до пяти суток", - уточнили в правительстве.
В правительстве ЛНР добавили, что ликвидацию последствий атак на энергосистему контролирует лично глава ЛНР Леонид Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
