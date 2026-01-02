ВСУ атаковали объекты энергокомплекса ЛНР не менее шести раз за ночь

ЛУГАНСК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ при не менее шести раз за ночь атаковали объекты энергокомплекса ЛНР, более 85,4 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс Луганской Народной Республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тысячи абонентов остались без света", - говорится в сообщении.
По данным первого заместителя председателя правительства ЛНР Юрия Говтвина, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск) энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам электроснабжения 4,9 тысячи абонентов, к концу дня будет восстановлено питание в общей сложности для 40 тысяч абонентов.
"В одном из прифронтовых городов, оставшемся без света, ситуация остается сложной. Восстановление займет определенное время: от трех до пяти суток", - уточнили в правительстве.
В правительстве ЛНР добавили, что ликвидацию последствий атак на энергосистему контролирует лично глава ЛНР Леонид Пасечник.
