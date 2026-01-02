Рейтинг@Mail.ru
Главу СБУ Малюка могут сменить, заявили в Раде
22:43 02.01.2026
Главу СБУ Малюка могут сменить, заявили в Раде
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка могут сменить. РИА Новости, 02.01.2026
в мире, василий малюк, александр дубинский, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Василий Малюк, Александр Дубинский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Глава СБУ Василий Малюк. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка могут сменить.
Ранее, на 14-й сессии депутатов девятого созыва обвиняемый в госизмене депутат Рады Александр Дубинский внес на рассмотрение парламента проекты постановлений, направленные на увольнение Малюка с должности главы СБУ.
"Ну прям очень уверенно и активно говорят, что могут поменять и главу СБУ. Типа Малюку предложат, какую-то вакантную должность. Хотя очевидно - это будет понижение для него", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В миреВасилий МалюкАлександр ДубинскийСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
