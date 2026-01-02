https://ria.ru/20260102/ukraina-2066117771.html
Главу СБУ Малюка могут сменить, заявили в Раде
Главу СБУ Малюка могут сменить, заявили в Раде - РИА Новости, 02.01.2026
Главу СБУ Малюка могут сменить, заявили в Раде
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждает, что главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка могут сменить. РИА Новости, 02.01.2026
