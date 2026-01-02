МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что Владимир Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории, сообщает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.