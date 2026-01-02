Рейтинг@Mail.ru
Неонацисты убьют Зеленского, если он уступит земли, считает экс-посол США - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 02.01.2026 (обновлено: 22:05 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066114889.html
Неонацисты убьют Зеленского, если он уступит земли, считает экс-посол США
Неонацисты убьют Зеленского, если он уступит земли, считает экс-посол США - РИА Новости, 02.01.2026
Неонацисты убьют Зеленского, если он уступит земли, считает экс-посол США
Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что Владимир Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:59:00+03:00
2026-01-02T22:05:00+03:00
в мире
сша
россия
киев
джек мэтлок
владимир зеленский
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_0:252:2809:1832_1920x0_80_0_0_0a8fccfc17debcddf5a1be206b5114e8.jpg
https://ria.ru/20260102/ssha-2065968740.html
https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065916448.html
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066080766.html
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300003_156:0:2653:1873_1920x0_80_0_0_66efa1fb9e5c3b2cdd62a96c9bf4aabb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, киев, джек мэтлок, владимир зеленский, сеймур херш
В мире, США, Россия, Киев, Джек Мэтлок, Владимир Зеленский, Сеймур Херш
Неонацисты убьют Зеленского, если он уступит земли, считает экс-посол США

Экс-посол США Мэтлок: неонацисты убьют Зеленского, если он уступит территории

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что Владимир Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории, сообщает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые до сих пор обладают огромным влиянием в украинской армии… Для достижения соглашения нужно будет отказаться… от земли", - пишет Херш со ссылкой на слова Мэтлока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
Вчера, 08:00
По словам Херша, Мэтлок считает, что для этого Украине нужно будет новое правительство, потому что Зеленского, "скорее всего, убьют неонацисты", если он пойдет на этот шаг.
Джек Мэтлок состоял в должности посла США в СССР в 1987-1991 годах.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
1 января, 10:07
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
На Западе забили тревогу из-за назначения в офисе Зеленского
Вчера, 16:41
 
В миреСШАРоссияКиевДжек МэтлокВладимир ЗеленскийСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала