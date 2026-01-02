МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бывший посол США в СССР Джек Мэтлок считает, что Владимир Зеленский зависит от украинских неонацистов, которые могут его убить, если он уступит территории, сообщает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Трамп должен уничтожить Зеленского, чтобы выжить
Вчера, 08:00
По словам Херша, Мэтлок считает, что для этого Украине нужно будет новое правительство, потому что Зеленского, "скорее всего, убьют неонацисты", если он пойдет на этот шаг.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.