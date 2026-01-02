Рейтинг@Mail.ru
Глава внешней разведки возглавит ГУР вместо Буданова*, сообщают СМИ - РИА Новости, 02.01.2026
20:36 02.01.2026 (обновлено: 21:04 02.01.2026)
Глава внешней разведки возглавит ГУР вместо Буданова*, сообщают СМИ
Глава внешней разведки возглавит ГУР вместо Буданова*, сообщают СМИ
Глава службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко станет руководителем главного управления разведки страны вместо Кирилла Буданова*, утверждает... РИА Новости, 02.01.2026
россия
сша
украина
андрей ермак
владимир зеленский
в мире
россия, сша, украина, андрей ермак, владимир зеленский, в мире
Россия, США, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, В мире
Глава внешней разведки возглавит ГУР вместо Буданова*, сообщают СМИ

Глава СВР Украины Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramОлег Иващенко
Олег Иващенко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Олег Иващенко
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко станет руководителем главного управления разведки страны вместо Кирилла Буданова*, утверждает агентство УНИАН.
Владимир Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Мирошник рассказал, кто вынудил Зеленского назначить Буданова* главой офиса
Вчера, 18:17
"Глава СВР Иващенко займет место Буданова*", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Зеленский 28 ноября сообщал, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Зеленский вынудил Буданова* показать верность, рассказали силовики
Вчера, 20:31
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Назначение Буданова* прошло при вмешательстве Британии, считают в Совфеде
Вчера, 18:48
 
РоссияСШАУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
