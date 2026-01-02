ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, назначив главой своего офиса Кирилла Буданова*, продолжает эскалацию конфликта и создает новые трудности для переговорного процесса, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.

Зеленский ранее в пятницу сообщил, что предложил руководителю главного управления разведки минобороны Украины Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение Зеленского

"Назначением Буданова*... Зеленский продолжает дальнейшую эскалацию конфликта... Глава ГУР официально признан нашей страной террористом и экстремистом. Он является одной из ключевых фигур украинской верхушки, на которой лежит ответственность за самые циничные и кровавые теракты киевского режима в отношении мирных жителей России", - сказал сенатор.

Он добавил, что Зеленский своим волюнтаристским кадровым решением фактически "плюет" на все усилия российской и американской сторон по скорейшему мирному урегулированию конфликта, подтверждая террористическую сущность марионеточной украинской власти.

Зеленский 28 ноября сообщал, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич

Владимира Путина в Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине . Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.