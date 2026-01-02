Источник: Турция не видит предпосылок к переговорам по Украине

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турецкая сторона на данный момент не видит предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако при запросе сторон готова их организовать. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.