Источник: Турция не видит предпосылок к переговорам по Украине

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турецкая сторона на данный момент не видит предпосылок для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако при запросе сторон готова их организовать. Об этом РИА Новости сообщил турецкий дипломатический источник.
"На данный момент таких предпосылок (для возобновления переговоров — ред.) нет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности возобновления переговоров в Стамбуле.
В Турции ожидают визит Путина в ближайшее время, сообщил источник
31 декабря 2025, 08:08
По его словам, Турция ранее заявляла о готовности организовать переговоры, если поступит соответствующий запрос.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Турция следит за переговорным процессом США по Украине, сообщил источник
29 декабря 2025, 12:41
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Турция готова оказать любое посредничество по Украине, сообщил источник
29 декабря 2025, 12:30