Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 02.01.2026
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом, поблагодарив бойцов за труд и пожелав им несгибаемой воли, среди записавших видеообращения - Николай РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:41:00+03:00
2026-01-02T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николай басков
иван охлобыстин
александр маршал
россия
Новости
россия, николай басков, иван охлобыстин, александр маршал
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николай Басков, Иван Охлобыстин, Александр Маршал
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом

Басков, Охлобыстин и Soprano Турецкого поздравили участников СВО с Новым годом

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом, поблагодарив бойцов за труд и пожелав им несгибаемой воли, среди записавших видеообращения - Николай Басков, Иван Охлобыстин, Александр Маршал и музыкальный коллектив Soprano Турецкого.
Артисты записали военным видеообращения, их опубликовало Минобороны РФ.
"Актеры и музыканты поздравили российских военнослужащих-участников специальной военной операции с Новым годом. Николай Басков, Иван Охлобыстин, Группа "Кипелов", Александр Маршал, Юта, ST (Александр Степанов), Татьяна Куртукова, SOPRANO Турецкого, Анастасия Иванова и Влада Miravi поблагодарили наших бойцов, а также пожелали им здоровья, несгибаемой воли, надежных друзей и больше возможностей видеть своих родных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МО РФ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Военный ансамбль и представители Коми поздравили военных в зоне СВО
1 января, 05:09
1 января, 05:09
 
Специальная военная операция на Украине
Россия
Николай Басков
Иван Охлобыстин
Александр Маршал
 
 
