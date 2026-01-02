https://ria.ru/20260102/svo-2066020669.html
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом - РИА Новости, 02.01.2026
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом, поблагодарив бойцов за труд и пожелав им несгибаемой воли, среди записавших видеообращения - Николай РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T06:41:00+03:00
2026-01-02T06:41:00+03:00
2026-01-02T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
николай басков
иван охлобыстин
александр маршал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20260101/spetsoperatsiya-2065906342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай басков, иван охлобыстин, александр маршал
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николай Басков, Иван Охлобыстин, Александр Маршал
Актеры и музыканты поздравили участников СВО с Новым годом
Басков, Охлобыстин и Soprano Турецкого поздравили участников СВО с Новым годом