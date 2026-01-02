Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/plennyy-2066013432.html
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую - РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую
Сбежавший из украинской армии дезертир Павел Вовченко, который попал в плен, рассказал РИА Новости, как был пойман ТЦК (территориальный центр комплектования и... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:23:00+03:00
2026-01-02T03:23:00+03:00
украина
днепропетровская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065910402.html
https://ria.ru/20251231/spetsoperatsiya-2065803724.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, днепропетровская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Днепропетровская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую

РИА Новости: ТЦК отправили украинца обманом на фронт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Сбежавший из украинской армии дезертир Павел Вовченко, который попал в плен, рассказал РИА Новости, как был пойман ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) и обманом отправлен на фронт.
"Поначалу пошел к добровольцам в конце марта месяца. Потом полтора месяца был в "учебке" (учебный центр – ред.) в Новомосковске (Днепропетровская область – ред.) <…> Три раза был в больницах. Колено (ранение – ред.) было и шея была. Остался маленький осколок в колене, так и остался маленький осколочек", – сказал Вовченко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Пленный рассказал, как дезертиры отрезали себе пальцы топором
Вчера, 07:18
После полученных ранений он принял решение сбежать от воинской службы по пути в больницу, а оказавшись дома устроился на работу.
"В середине сентября ехал на работу. Меня выследили ТЦК с полицией. И оказался опять в "учебке". Две с половиной недели был. Потом нас забрали, сказали, что перевезут в другую часть, а оказалось, что нас послали на ноль", – добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Пять украинских боевиков переправились через Днепр, чтобы сдаться в плен
31 декабря 2025, 06:34
 
УкраинаДнепропетровская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала