Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую

ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Сбежавший из украинской армии дезертир Павел Вовченко, который попал в плен, рассказал РИА Новости, как был пойман ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) и обманом отправлен на фронт.
"Поначалу пошел к добровольцам в конце марта месяца. Потом полтора месяца был в "учебке" (учебный центр – ред.) в Новомосковске (Днепропетровская область – ред.) <…> Три раза был в больницах. Колено (ранение – ред.) было и шея была. Остался маленький осколок в колене, так и остался маленький осколочек", – сказал Вовченко.
После полученных ранений он принял решение сбежать от воинской службы по пути в больницу, а оказавшись дома устроился на работу.
"В середине сентября ехал на работу. Меня выследили ТЦК с полицией. И оказался опять в "учебке". Две с половиной недели был. Потом нас забрали, сказали, что перевезут в другую часть, а оказалось, что нас послали на ноль", – добавил он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
