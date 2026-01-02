ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Сбежавший из украинской армии дезертир Павел Вовченко, который попал в плен, рассказал РИА Новости, как был пойман ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) и обманом отправлен на фронт.

"Поначалу пошел к добровольцам в конце марта месяца. Потом полтора месяца был в "учебке" (учебный центр – ред.) в Новомосковске ( Днепропетровская область – ред.) <…> Три раза был в больницах. Колено (ранение – ред.) было и шея была. Остался маленький осколок в колене, так и остался маленький осколочек", – сказал Вовченко.

После полученных ранений он принял решение сбежать от воинской службы по пути в больницу, а оказавшись дома устроился на работу.

"В середине сентября ехал на работу. Меня выследили ТЦК с полицией. И оказался опять в "учебке". Две с половиной недели был. Потом нас забрали, сказали, что перевезут в другую часть, а оказалось, что нас послали на ноль", – добавил он.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.