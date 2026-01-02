Рейтинг@Mail.ru
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/peterburg-2066065066.html
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены - РИА Новости, 02.01.2026
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:52:00+03:00
2026-01-02T14:52:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
оаэ
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:235:1093:850_1920x0_80_0_0_8f59d4ec1a3fd7c6d3a2675875017ccb.jpg
https://ria.ru/20251107/kriminal-2053534115.html
санкт-петербург
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:201:1093:1021_1920x0_80_0_0_bfaa708c71e59f2e8d1802140d6b8f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, оаэ, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены

РИА Новости: тела криптобизнесмена Новака и его жены доставили в Россию из ОАЭ

© Фото : соцсетиРоман Новак с женой Анной
Роман Новак с женой Анной - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : соцсети
Роман Новак с женой Анной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Да, тела доставили в Петербург", - сказал собеседник агентства.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - криптобизнесмен Новак и его супруга Анна. В рамках расследования были арестованы несколько человек. Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что у супружеской пары вымогали криптовалюту, а после убили и закопали в пустыне.
В начале декабря РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что останки Новака и его супруги были обнаружены в пустыне.
Константин Шахт - один из подозреваемых в убийстве супружеской пары в ОАЭ - в Октябрьском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году
7 ноября 2025, 19:10
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияОАЭИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала