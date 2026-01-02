https://ria.ru/20260102/peterburg-2066065066.html
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены - РИА Новости, 02.01.2026
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:52:00+03:00
2026-01-02T14:52:00+03:00
2026-01-02T14:52:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
оаэ
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:235:1093:850_1920x0_80_0_0_8f59d4ec1a3fd7c6d3a2675875017ccb.jpg
https://ria.ru/20251107/kriminal-2053534115.html
санкт-петербург
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053764530_0:201:1093:1021_1920x0_80_0_0_bfaa708c71e59f2e8d1802140d6b8f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, оаэ, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены
РИА Новости: тела криптобизнесмена Новака и его жены доставили в Россию из ОАЭ