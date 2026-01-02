В Петербург доставили тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена и его жены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Тела криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

"Да, тела доставили в Петербург", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ сообщал о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ . Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, убитые - криптобизнесмен Новак и его супруга Анна. В рамках расследования были арестованы несколько человек. Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что у супружеской пары вымогали криптовалюту, а после убили и закопали в пустыне.