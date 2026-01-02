https://ria.ru/20260102/opasnost-2066077690.html
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 02.01.2026
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:06:00+03:00
2026-01-02T16:06:00+03:00
2026-01-02T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f28e501245d61c3def2e6e4f8a54ccbd.jpg
https://ria.ru/20251230/zelenskiy-2065561750.html
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_497c4bf435cc0f326480960ebf055a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Украина, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: на всей территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА