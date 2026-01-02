Рейтинг@Mail.ru
Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году
Культура
 
22:26 02.01.2026
Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году
Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году

РИА Новости: в 2025 году Музей Победы открыл 72 выставки в 38 странах мира

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Музей Победы в 2025 году представил более 70 выставок за рубежом на площадках представительств Россотрудничества, дипмиссий а также в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"В 2025 году Музей Победы открыл 72 выставки в 38 странах мира. Проекты Музея Победы были представлены на площадках представительств Россотрудничества (Русских домов - ред.), дипломатических миссий Российской Федерации за рубежом, иностранных партнеров, а также проведены в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Открытие фотовыставки проекта Отражение: 1941-1945 в Музее Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Музее Победы открылась выставка о фронтовых фотокорреспондентах
19 декабря 2025, 15:16
Как отметили в пресс-службе, акцент был сделан на ключевых событиях Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы, что позволило донести до мировой аудитории масштаб подвига советского народа.
"Жители зарубежных стран увидели тематические выставки Музея Победы, посвященные Сталинградской и Курской битвам, освобождению Европы и парадам Победы", - рассказали в пресс-службе музея.
Экспозиции включали в себя оцифрованные документы, фотографии, печатные издания и плакаты из фондов Музея на Поклонной горе. Также музей представил художественные проекты, в которые вошли рисунки фронтовых художников и художников – участников Великой Отечественной войны: "Летопись войны", "От Кремля до Рейхстага", а также агитплакаты и карикатуры - "Военный плакат", "Боевой карандаш".
"Самой востребованной стала выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", - отметили в пресс-службе музея.
Проект рассказал о вкладе в разгром нацизма всех республик Советского Союза. Выставка была представлена 24 раза в 20 странах: в Венгрии, Китае, Армении, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Греции, Египте, Индии, Казахстане, Киргизии, Ливане, Мексике, Малайзии, Молдавии, Турции, Кипре, Финляндии, Австрии, Замбии.
Новогодний шар на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Москве на Поклонной горе установили огромный новогодний шар
30 ноября 2025, 14:19
 
