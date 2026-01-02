Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Музей Победы в 2025 году представил более 70 выставок за рубежом на площадках представительств Россотрудничества, дипмиссий а также в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"В 2025 году Музей Победы открыл 72 выставки в 38 странах мира. Проекты Музея Победы были представлены на площадках представительств Россотрудничества (Русских домов - ред.), дипломатических миссий Российской Федерации за рубежом, иностранных партнеров, а также проведены в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, акцент был сделан на ключевых событиях Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы, что позволило донести до мировой аудитории масштаб подвига советского народа.

"Жители зарубежных стран увидели тематические выставки Музея Победы, посвященные Сталинградской и Курской битвам, освобождению Европы и парадам Победы", - рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиции включали в себя оцифрованные документы, фотографии, печатные издания и плакаты из фондов Музея на Поклонной горе. Также музей представил художественные проекты, в которые вошли рисунки фронтовых художников и художников – участников Великой Отечественной войны: "Летопись войны", "От Кремля до Рейхстага", а также агитплакаты и карикатуры - "Военный плакат", "Боевой карандаш".

"Самой востребованной стала выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", - отметили в пресс-службе музея.