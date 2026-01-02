Музей Победы представил более 70 выставок за рубежом в 2025 году

https://ria.ru/20260102/muzey-2066116156.html
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Музей Победы в 2025 году представил более 70 выставок за рубежом на площадках представительств Россотрудничества, дипмиссий а также в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"В 2025 году Музей Победы
открыл 72 выставки в 38 странах мира. Проекты Музея Победы были представлены на площадках представительств Россотрудничества
(Русских домов - ред.), дипломатических миссий Российской Федерации за рубежом, иностранных партнеров, а также проведены в онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, акцент был сделан на ключевых событиях Великой Отечественной войны в год 80-летия Победы, что позволило донести до мировой аудитории масштаб подвига советского народа.
"Жители зарубежных стран увидели тематические выставки Музея Победы, посвященные Сталинградской и Курской битвам, освобождению Европы
и парадам Победы", - рассказали в пресс-службе музея.
Экспозиции включали в себя оцифрованные документы, фотографии, печатные издания и плакаты из фондов Музея на Поклонной горе. Также музей представил художественные проекты, в которые вошли рисунки фронтовых художников и художников – участников Великой Отечественной войны: "Летопись войны", "От Кремля до Рейхстага", а также агитплакаты и карикатуры - "Военный плакат", "Боевой карандаш".
"Самой востребованной стала выставка "В борьбе против нацизма мы были вместе", - отметили в пресс-службе музея.
Проект рассказал о вкладе в разгром нацизма всех республик Советского Союза. Выставка была представлена 24 раза в 20 странах: в Венгрии
, Китае
, Армении
, Азербайджане
, Бельгии
, Болгарии
, Греции
, Египте
, Индии
, Казахстане
, Киргизии
, Ливане
, Мексике
, Малайзии
, Молдавии
, Турции
, Кипре
, Финляндии
, Австрии
, Замбии
.