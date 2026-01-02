https://ria.ru/20260102/konflikt-2066004864.html
В Норвегии высказались о завершении конфликта на Украине военным путем
Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине.
2026-01-02
2026-01-02T00:17:00+03:00
2026-01-02T05:48:00+03:00
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине.
"Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине", — сказал Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum
, издаваемому норвежскими ВС.
По его мнению, наиболее вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России.