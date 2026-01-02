В Норвегии высказались о завершении конфликта на Украине военным путем

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что трудно представить себе военное решение конфликта на Украине.

"Трудно представить себе военное решение того, что происходит на Украине", — сказал Кристофферсен в интервью журналу Forsvarets forum , издаваемому норвежскими ВС.

По его мнению, наиболее вероятным исходом станет перемирие, по которому конфликт будет заморожен вдоль линии фронта.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле, в свою очередь, сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.