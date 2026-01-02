Логисты назвали самые необычные грузы в 2025 году

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские логистические компании рассказали РИА Новости о самых необычных грузах, которые они доставили в России за 2025 год; так, среди самых ярких товаров целый аквапарк из Турции, лопасти ветрогенератора, игровые автоматы, доильное ведро и многое другое.