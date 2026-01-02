Рейтинг@Mail.ru
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце
Футбол
 
08:51 02.01.2026 (обновлено: 10:38 02.01.2026)
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце - РИА Новости Спорт, 02.01.2026
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце
Чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос заявил, что его операция на сердце носила запланированный характер и восстановление проходит успешно. РИА Новости Спорт, 02.01.2026
спорт
роберто карлос
реал мадрид
лига чемпионов уефа
футбол
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, роберто карлос, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Спорт, Роберто Карлос, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, Футбол
Роберто Карлос рассказал об операции на сердце

Роберто Карлос сообщил, что операция на сердце была запланированной

© Фото : Александр МельниковРоберто Карлос
Роберто Карлос - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Александр Мельников
Роберто Карлос. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос заявил, что его операция на сердце носила запланированный характер и восстановление проходит успешно.
Экс-футболист перенес операцию на сердце 31 декабря. По информации Cope, перед этим он обратился в медицинский центр для обследования из-за обнаруженного тромба.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мбаппе выбыл из-за травмы на три недели
31 декабря 2025, 16:53
"Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в Сети. Недавно я прошел профилактическую медицинскую процедуру, заранее спланированную с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было инфаркта", - написал Роберто Карлос в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я хорошо восстанавливаюсь, с нетерпением жду возвращения и возобновления своих профессиональных и личных дел. Искренне благодарю всех за сообщения поддержки, заботы и беспокойства. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства. От всей души благодарю всю медицинскую команду, которая обо мне заботилась", - добавил 52-летний спортсмен.
Роберто Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
По ходу карьеры он также выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", где сыграл 28 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Меня не сломать". Получивший травму Сафонов обратился к болельщикам
19 декабря 2025, 17:00
 
Футбол
 
