Роберто Карлос рассказал об операции на сердце

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос заявил, что его операция на сердце носила запланированный характер и восстановление проходит успешно.

Экс-футболист перенес операцию на сердце 31 декабря. По информации Cope, перед этим он обратился в медицинский центр для обследования из-за обнаруженного тромба.

"Я хорошо восстанавливаюсь, с нетерпением жду возвращения и возобновления своих профессиональных и личных дел. Искренне благодарю всех за сообщения поддержки, заботы и беспокойства. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства. От всей души благодарю всю медицинскую команду, которая обо мне заботилась", - добавил 52-летний спортсмен.