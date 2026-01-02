Роберто Карлос рассказал об операции на сердце

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Чемпион мира по футболу бразилец Роберто Карлос заявил, что его операция на сердце носила запланированный характер и восстановление проходит успешно.
Экс-футболист перенес операцию на сердце 31 декабря. По информации Cope, перед этим он обратился в медицинский центр для обследования из-за обнаруженного тромба.
"Хочу прояснить недавнюю информацию, которая распространяется в Сети. Недавно я прошел профилактическую медицинскую процедуру, заранее спланированную с моей медицинской командой. Процедура прошла успешно, и я чувствую себя хорошо. У меня не было инфаркта", - написал Роберто Карлос в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
"Я хорошо восстанавливаюсь, с нетерпением жду возвращения и возобновления своих профессиональных и личных дел. Искренне благодарю всех за сообщения поддержки, заботы и беспокойства. Хочу заверить всех, что нет причин для беспокойства. От всей души благодарю всю медицинскую команду, которая обо мне заботилась", - добавил 52-летний спортсмен.
Роберто Карлос является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он выиграл четыре раза чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз Суперкубок УЕФА.
По ходу карьеры он также выступал за бразильские "Унион", "Атлетико Минейро", "Коринтианс", "Палмейрас", итальянский "Интер", турецкий "Фенербахче", индийский "Дели" и махачкалинский "Анжи", где сыграл 28 матчей и забил пять мячей. В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).
